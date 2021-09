Aéronautique. Airbus engrange une importante commande de 56 avions

L’avionneur européen Airbus va fournir à l’Inde 56 avions militaires C295, dont 40 seront entièrement construits sur place.

Aucun avion n’a jamais été construit sur le sol indien. Le contrat que vient de signer le pays avec Airbus va changer les choses. En effet, l’Indian Air Force (IAF) a commandé à l’avionneur 56 exemplaire du C295, un appareil cargo tactique, dont 40 exemplaires seront entièrement construits en Inde, par la société Tata Advanced Systems. Cela ira « de la production à l’assemblage en passant par les essais et la qualification, les livraisons et la maintenance pendant toute la durée de vie des appareils », précise Airbus dans un communiqué de presse. Pour le géant européen, cette importante commande vient s’ajouter à celle des derniers mois, confirmant le redressement progressif du secteur.

Une position dominante

Selon les termes du contrat, Airbus livrera les 16 premiers avions « clé en main » depuis sa chaîne d’assemblage final de Séville, en Espagne, d’ici 4 ans. « Le C295 conforte sa position dominante sur ce segment de marché et, avec l’Inde comme nouvel opérateur, il étend encore sa présence, non seulement sur le plan opérationnel, mais également sur le plan industriel et technologique », a déclaré Michael Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space. Capable de décoller et d’atterrir sur des pistes courtes ou non aménagées, le C295 permet de transporter jusqu’à 71 soldats ou 50 parachutistes. L’Inde devient le 35e pays au monde à exploiter cet avion militaire. Le programme compte désormais 278 appareils, dont 200 sont d’ores et déjà en service, cumulant plus de 500 000 heures de vol.

Source : communiqué de presse