Vladimir Cauchemar sur la scène du Poney Club ce soir

Ce soir, Vladimir Cauchemar se produit sur la scène du Poney Club. Le dj à la tête de mort revient après une prestation l’an dernier à l’hippodrome de la Cépière.

Une sacrée semaine au Poney Club. Après Fakear jeudi, DJ Snake vendredi, ce soir c’est Vladimir Cauchemar qui installe ses platines. Le dj à la tête de mort revient donc cette année puisqu’il s’était déjà produit en septembre dernier dans cette guinguette.

Récemment, Vladimir Cauchemar a fait parler de lui puisqu’il a sorti le morceau Brrr avec le Toulousain Laylow et Rim’K. Ce DJ est apparu de nul part en 2017 avec le morceau Aulos. Caractérisé par l’utilisation de son de flute dans ces morceaux. Vladimir Cauchemar aime mélanger l’électro avec le rap. C’est souvent qu’on le voit collaborer avec des rappeurs. C’est notamment le cas avec Vald pour le morceau élévation ou 6ix9ine avec Aulos Reloaded. En plus de cela il n’est pas rare de retrouver Vladimir Cauchemar à la production de certains morceaux de rappeur. C’est notamment lui qui est derrière le morceau Quand est-ce que ça s’arrête d’Orelsan, 1000° de Lomepal, Malade de Roméo Elvis et Macintosh de Gambi.

Pour assister au spectacle, il faut respecter un protocole strict. Impossible de passer le portail sans pass sanitaire. Mais si le vôtre n’est pas à jour, il est possible de se faire tester directement sur place.