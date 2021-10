Toulouse. Une bibliothèque littéralement vivante à la Reynerie

L’association Aveec renouvelle son concept de bibliothèque vivante, donnant l’occasion de rencontrer des personnes ordinaires avec des histoires originales à la Reynerie à Toulouse.

Littéralement vivante. L’association Avec propose une nouvelle édition de son concept de bibliothèque vivante à la médiathèque Grand M dans le quartier de la Reynerie à Toulouse.

Il ne faut pas s’y tromper, la “bibliothèque” est vraiment vivante. Mais il n’y a pas de livre en papier. Pour présenter le concept, l’association explique ainsi : “Dites-vous que c’est comme une bibliothèque classique, mais à la place d’emprunter des livres de papier, vous échanger avec un livre humain pendant 20 min autour d’un thé, café, jus, gâteaux… Et tout ça dans l’espace publique !”.

C’est l’occasion pour le grand public de rencontrer des personnes tout à fait ordinaires avec une histoire surprenante, insolite, ou même extraordinaire. “Les habitants des quartiers prioritaires toulousains deviennent des Livres Vivants et vous racontent un bout de leur vie !”, raconte l’association Avec dans son invitation à l’événement. C’est “une expérience enrichissante et originale. C’est l’occasion de se confronter à différents points de vue, différentes cultures et de pouvoir échanger avec ces femmes et hommes que vous n’auriez peut-être jamais croisés.”

Infos pratiques : Bibliothèque vivante, dimanche 31 octobre de 15 heures à 17 heures à la Médiathèque Grand M, au 37, avenue de la Reynerie à Toulouse ; gratuit.