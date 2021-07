Le festival de film fantastique Grindhouse Paradise dévoile sa programmation, qui aura lieu au cinéma l’American Cosmograph de Toulouse les 2, 3, 4 et 5 septembre 2021.

Initialement prévu en avril dernier, le festival Grindhouse Paradise se déroulera finalement les 2, 3, 4 et 5 septembre 2021 au cinéma l’American Cosmograph.

Ce sont 12 long-métrages “tout aussi impertinents que divertissants” qui seront projetés à l’American Cosmograph. Du survival champêtre français (Hunted) à la fresque kafkaïenne espagnole (Advantages of travelling by train) en passant par l’ivresse nocturne canadienne (Come true), l’épouvante indonésienne (The queen of black magic), l’animation irrévérencieuse estonienne (The old man movie) ou encore la comédie impressionniste québécoise (The twentieth century)… “les amateurs de cinéma fantastique et les spectateurs curieux y trouveront forcément leur compte”.

Les invités du festival de cinéma

Au niveau des invités, le festival a misé sur du 100% Français. Vincent Paronnaud fera le déplacement à Toulouse “pour présenter son décapant Hunted lors de la séance d’ouverture” (vendredi 3 septembre à 19h) ; Alexandre Bustillo et Julien Maury “clôtureront les festivités avec leur bluffant The deep house” (dimanche 5 septembre à 19h). Le spécialiste du cinéma fantastique Sébastien Gayraud viendra quant à lui introduire la séance consacrée au film culte Le loup-garou de Londres (dimanche 5 septembre à 16h).

Le festival s’est associé à deux lieux culturels incontournables de Toulouse, la galerie 22M2 et la librairie Ombres Blanches, pour faire découvrir l’univers de deux artistes de talent : Freak City (l’enfant terrible de l’illustration bordelaise) et Benjamin Adam (auteur d’UOS, une magnifique BD muette post-apocalyptique éditée par les Éditions 2024, partenaire du festival). La programmation de cette seconde édition “fait à nouveau le pari de présenter des œuvres variées, provenant des quatre coins du monde et inédites en salles (3 premières françaises, 4 avantpremières et 3 inédits en salles)”.

Plus d’infos sur le site du festival.

Source : communiqué de presse