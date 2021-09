Toulouse. Des idées de sorties pour occuper votre week-end

Musique classique, escape game, course de trottinettes et visite guidée. Retrouvez notre sélection d’activités et d’idées de sorties pour occuper ce premier week-end d’automne à Toulouse.

Passe ton Bach d’abord

Après avoir été reporté trois fois, le 13e festival Passe ton Bach d’abord aura enfin lieu ce week-end. Mêlant musique classique et musique actuelle, la programmation est particulièrement riche cette année. De la cornemuse au ghu zheng, du jazz à la musique orientale, le monde viendra à la rencontre des spectateurs.

Parmi les temps forts, la performance d’Ophélie Gaillard, ce samedi 25 septembre à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Bien connue des spectateurs de Passe ton Bach d’abord, elle est une des plus grandes violoncellistes au monde. Elle est capable de passer instantanément de la musique à la danse, du violoncelle ancien au moderne, du solo à l’orchestre, et bien sûr d’un répertoire à l’autre. Le temps du festival, elle retrouvera ces monuments du répertoire de violoncelle, venant interpréter les trois premières suites de Jean-Sébastien Bach.

Informations pratiques: Les Suites de Bach, samedi 25 septembre à 20h30 à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. 12 à 15 euros l’entrée.

Vous êtes plutôt Arsène Lupin ou Sherlock Holmes?

Un nouveau jeu d’énigmes familial débarque à Toulouse : “Lupin vs Holmes”. Proposé par la société Creanim’, cet escape game géant est organisé samedi à Toulouse. Parcourez la ville et relevez des défis d’observation, de logique et de dextérité, à l’aide de votre smartphone et de votre livret de jeu. Une aventure de deux heures en moyenne, par équipe de trois à cinq participants (il est également possible de jouer seul ou en duo).

Il s’agira pour vous de choisir un camp. Celui d’Arsène Lupin ou de Sherlock Holmes. “Arsène Lupin, l’illustre cambrioleur est de nouveau en activité ! Une habile déduction l’a mis sur la piste d’un tableau d’une valeur inestimable. Rejoindrez-vous le célèbre gentleman pour l’assister dans son méfait ? Ou tenterez-vous de l’arrêter en vous rangeant aux côtés du fameux détective Sherlock Holmes ?”

Informations pratiques : Des départs sont organisés toute la journée. Jeu conçu pour les plus de 10 ans. Gratuit pour les moins de 10 ans, 10€ de 10 à 15 ans et 16.50€ à partir de 16 ans. Inscription obligatoire.



Réservée aux enfants de 6 à 10 ans, une grande course de trottinettes est organisée ce dimanche 26 septembre à Toulouse. Munis de leur engin et d'une cape de super-héros, qui leur sera distribuée en même temps que les dossards, ils dévaleront les allées Jean-Jaurès. Ils seront répartis en plusieurs groupes, en fonction de leur âge. Et si l'inscription à la course est totalement gratuite, les organisateurs de l'association Nire Laguna Thomas, de la Ligue contre le cancer et de la mairie de Toulouse ont sollicité de nombreux partenaires afin de récolter des dons destinés à la recherche contre les cancers pédiatriques.

Informations pratiques : dimanche 26 septembre à partir de 9h30 pour le retrait des dossards, sur les allées Jean-Jaurès. Inscription obligatoire

Une visite dont vous êtes le héros…



La L’agence Paysdoc organise ce samedi soir une visite de Toulouse insolite. Il s’agit d’une déambulation participative, durant laquelle les participants peuvent influer sur l’itinéraire. Durant deux heures, comme dans un jeu de rôle, vous parcourrez la Ville rose pour en percer les secrets en répondant à de multiples énigmes. À chaque résolution, une histoire relative à l’élément est dévoilée et le gagnant choisit le chemin à emprunter ! “Ouvrez bien les yeux, les têtes en l’air font parfois les meilleurs détectives”, précise le guide.La réservation en ligne est indispensable et le point de rendez-vous ne sera communiqué que par mail.

Informations pratiques : samedi 25 septembre à 21h, dans le centre-ville de Toulouse.