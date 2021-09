Toulouse : Une sélection de sorties pour les Journées européennes du patrimoine ce week-end

La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème “Patrimoine pour tous” se déroule ce week-end à Toulouse. Visites insolites, expositions, ouverture des lieux publics au plus grand nombre, ateliers créatifs… Découvrez notre sélection d’idées sorties.

La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème “Patrimoine pour tous” est organisée ce week-end à Toulouse. À cette occasion, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, l’Office du tourisme de Toulouse et les établissements de la Direction de la culture scientifique multiplient les visites pour faire découvrir au plus grand nombre la diversité et la richesse du patrimoine de la ville.

Au programme : parcours sensoriels au musée de la Résistance, explorations dans des recoins secrets de Toulouse, ouverture au grand public du tribunal de Commerce, découverte du street-art et atelier créatif au Quai des Savoirs… Découvrez notre sélection d’idées sorties pour ce samedi 18 et dimanche 19 septembre.

Visites sensorielles

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation ouvre gratuitement ses portes à tous les visiteurs de 10h à 18h pour découvrir les expositions, dont celle de l’artiste toulousain Emmanuel Bornstein “Three Letters. Peinture. Écriture. Résistance” . Il expose une série de 94 œuvres conçues à partir de lettres et de documents d’archives du “ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés” (1944) et de la “Fédération nationale des Déportés et Internés patriotes” (1946). D’autres écrits sont également mis en valeur : ceux de Carmen Siedlecki, sa grand-mère survivante du camp d’extermination d’Auschwitz, Franz Kafka, un fils révolté, et Éric, un ami de jeunesse disparu.

Toutes les 30 minutes, de 10h15 à 16h30, il sera possible de participer à une visite “sensorielle” pour découvrir autrement les collections du musée, ainsi que l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne.

Les secrets de Toulouse

L’Office du tourisme de Toulouse organise ce samedi 18 septembre une visite guidée dans les rues du cœur historique de la Ville rose, à la découverte des demeures cossues et des hôtels particuliers. Le rendez-vous est donné devant les portes de l’Office du tourisme, au donjon du Capitole, à partir de 10h15. La visite dure environ deux heures.

Si vous souhaitez en découvrir encore plus sur la ville, quatre autres visites de deux heures, intitulées “Toulouse secrète ou la ville méconnue“, sont proposées ce week-end, toujours dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. « Détails cachés, petites histoires et trésors insoupçonnés ne demandent qu’à être révélés », tease l’Office du Tourisme. Un guide vous accueillera devant le donjon du Capitole, à 14h ou 17h samedi 18 septembre, puis à 10h30 ou 11h dimanche 19 septembre.

Les réservations sont conseillées étant donné que le nombre de places est limité. Ces événements sont gratuits pour les moins de 18 ans. Comptez cinq euros pour les adultes.

Ouverture du tribunal de Commerce

Le tribunal de Commerce de Toulouse, situé sur la place de la Bourse, ouvre ses portes au grand public samedi 18 septembre de 10h30 à 17h. Il sera possible de visiter la salle d’audience, le salon d’honneur, le bureau du Président et la chambre des délibérés.

C’est en 1549 qu’Henri II a accordé aux marchands de la ville l’instauration d’un lieu qui puisse leur permettre de débattre de leurs négoces et de trancher les litiges survenus entre les commerçants. Aujourd’hui devenu le tribunal de Commerce, il est composé de 58 juges bénévoles, issus du monde de l’entreprise, dont le rôle est encore similaire à celui voulu par le roi de France.

Des visites commentées de vingt minutes sont également organisées à 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Le street-art dans la ville

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, l’Espace Roguet organise des “promenades insolites” de 16h à 17h30 pour découvrir les trésors cachés du street-art dans le quartier Saint-Cyprien, rive gauche. La visite se fait accompagnée de l’artiste Toncé, un graffeur implanté dans le quartier. Gratuit, sur inscription (tél : 05 34 45 58 30).

Dimanche 19 septembre, l’Office du tourisme de Toulouse propose également un “Graff tour” d’une heure à la découverte du street-art, de ses origines, de ses codes et des artistes qui ont marqué Toulouse depuis les années 1990, dans le quartier Arnaud Bernard. Le rendez-vous est donné place des Tiercerettes à 15h30. Réservation conseillée. Visite gratuite pour les moins de 18 ans, cinq euros pour les adultes.

Animations au Quai des Savoirs

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Quai des Savoirs organise des activités pour les enfants de plus de 7 ans samedi et dimanche à 14h15 puis 16h15. Ils pourront, au Plateau créatif, réaliser un pop-up de la façade du Quai des Savoirs à l’aide d’une découpe laser. Les médiateurs proposeront ensuite plusieurs ateliers de création : structures en papier et dessins.

Par ailleurs, la grande exposition “De L’amour” est ouverte au public tout le week-end de 10h à 18h. Conçue par le Palais de la Découverte, elle explore de manière scientifique ce sentiment dit “universel”. Des visites guidées des coulisses de l’exposition sont également proposées à 11h, 14h30 et 16h30. Billets à retirer à l’accueil le jour-même.