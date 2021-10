Toulouse. Besoin d’idées de sorties en famille pour ce week-end ? Suivez le guide

Visites guidées, expositions, immersion dans les studios de TAT Productions et cirque sur glace… En ce week-end de la Toussaint, le JT vous propose une sélection d’activités et de sorties à Toulouse, à faire en famille.

Le Castelet raconte Saint-Michel…

Ce samedi 30 octobre, le Castelet fête son premier anniversaire d’ouverture au public avec une programmation spécifique lors d’ une journée dédiée à l’histoire et à la restauration de ce lieu emblématique du quartier Saint-Michel à Toulouse. Le matin, à 11h30, vous pourrez partir à la découverte du Castelet, lors d’une visite guidée d’une heure, durant laquelle les 150 ans d’histoire de l’ancienne prison vous seront contés. A l’issue de cette déambulation, le Comité de quartier Saint-Michel présentera le nouvel ouvrage qu’il vient d’éditer: “La prison Saint-Michel à Toulouse. En images, des origines à nos jours“. Puis, à 15h, vous pourrez suivre Karine Azéma, l’architecte ayant coordonné les travaux de restauration du site, et une guide, qui vous dévoileront l’histoire et l’architecture du Castelet, passé de l’administration pénitentiaire à un lieu de mémoire. Et tout au long de la journée, l’exposition “Quel chantier!” sera accessible aux Toulousains désireux de connaître les différents travaux qu’a subi le lieu.

Infos pratiques: Le Castelet, 18 bis Grande rue Saint-Michel, à Toulouse. Tarifs des visites guidées: 3 € par personne. Réservation obligatoire. Informations complémentaires au 06.17.97.28.86.

Le Vivre ensemble au Quai des Savoirs

Depuis plus d’un an et demi, nous avons dû changer nos habitudes : travailler autrement, éviter d’être trop proches les uns des autres, porter des masques… Pour sa nouvelle édition du festival Lumières sur le Quai, le Quai des Savoirs s’intéresse à la manière dont nous pouvons aujourd’hui réinventer nos liens, à travers des expositions, installations, spectacles, ateliers… Le week-end du 30 et 31 octobre sera le week-end du vivre ensemble. Où l’on verra comment réinventer nos relations sociales, nos manières de partager, d’habiter et d’animer l’espace public dans des territoires toujours plus urbanisés. Et encore plus dans un contexte de distanciation physique et sociale imposée…

A commencer par les comédiens d’improvisation de la compagnie Lumineux qui vous attendent sur les gradins des Allées Matilda pour explorer les diverses facettes de l’amour à travers des interventions fun et décalées (sessions toutes les 20 minutes, de 11h à 17h30). Car, notre famille, nos amis, la planète… Il y en a du monde à aimer ! Mais aime-t-on tout le monde de la même manière ? Avec la même intensité ? Le même engagement ?

Et notre relation avec l’environnement alors? Les Vidéophages ont disposé, au Quai des Savoirs, une installation cinématographique, immersive, humoristique et poétique, pour s’interroger sur la place de l’Homme dans son environnement, sur les liens qui nous unissent : l’amour, la rencontre, le travail, les luttes. Les courts-métrages sont projetés sur un objet en lien avec le film à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Bien d’autres expositions, animations, et autres ateliers sont organisés ce week-end, pour les petits comme pour les grands.

Infos pratiques : Les 30 et 31 octobre, au Quai des Savoirs de Toulouse.

Dans les coulisses du studio d’animation TAT

Pour fêter ses 20 ans, le studio TAT ouvre ses coffres et en sort une profusion de scénarios annotés, de croquis, de making of, de gadgets, de trophées et bien d’autres surprises. Autant de clés pour pénétrer dans le monde magique du cinéma d’animation et de sa fabrication. Et c’est à la Cinémathèque de Toulouse que TAT Productions a décidé de révéler ses secrets au public.

Comment crée-t-on un univers visuel ? Comment invente-t-on des plantes et des fleurs ? Comment passe-t-on d’un gribouillis sur une page de carnet à un personnage doté d’une façon de marcher, de regarder, de sourire toute à lui ? Les documents autour de Terra Willy vous permettront de percevoir le moment prodigieux où une idée naît. Et son scénario annoté, rempli de phrases coupées et réécrites, sa partition musicale, elle aussi surlignée et glosée, vous permettront de deviner l’importance du travail d’écriture.

Pil, film sorti en 2021, vous amènera en plein cœur de la “fabrique” : là où les décisions sont encore à prendre, où des choix divergents sont encore possibles et où les animatiques, sortes de story-boards animés, vous laissent deviner ce que le film sera.

Les As de la jungle, qui constitue le premier grand succès du studio, vous montrera la vie palpitante d’un film (et d’une série télé) après sa naissance : la promotion, les gadgets, les produits dérivés, les fans…

Et, au centre de tout cela, l’histoire étonnante d’un studio toulousain qui s’est imposé sur les écrans du monde entier. Ses films sont maintenant diffusés dans pas moins de 70 pays dans le monde.

Infos pratiques: Le 30 octobre à partir de 14h à la Cinémathèque de Toulouse. Entrée libre. Renseignements au 05 62 30 30 10.

Des étoiles dans les yeux au Grand Cirque sur glace

Le Grand Cirque sur glace déploie son chapiteau sur le parking du Zénith de Toulouse à partir de ce samedi 30 octobre et ce, jusqu’au dimanche 7 novembre prochain. Acrobates, trapézistes, jongleurs, clowns et chanteurs assureront deux heures de spectacle pour ravir les plus petits, comme les plus grands.

“Dreams on Ice” s’inspire des grands shows américains. Il mêle les techniques du cirque des quatre coins de la planète. Ce surprenant ensemble chorégraphique vous accompagne pour un voyage extraordinaire à travers l’histoire des grandes civilisations, la culture populaire et les légendes urbaines. Le ballet des patineurs du Grand cirque, placé sous la direction de Veronika Kushnikova, se pareront de costumes aussi chatoyants qu’extravagants pour vous transporter dans un tourbillon de rêves et d’émotions. La Russie des Tsars, les aventures des Incas, le tour du monde des comédies musicales, l’hommage au Rock’n’roll, sans oublier Bollywood et l’incontournable Reine des neiges… chaque tableau est majestueux.

Infos pratiques : Samedi 30 octobre : complet. Dimanche 31 octobre à 10h45, 14h et 16h30. Réservation ici. Billetterie ouverte sur place à partir de 10h ou Auchan, Leclerc, Géant Casino, Cora, Carrefour et Fnac.