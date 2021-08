Toulouse : un voyage magique dans l’univers d’Harry Potter à la gare Matabiau

Les fans d’Harry Potter pourront voyager dans l’univers magique de la saga grâce à une expérience de réalité augmentée installée ce week-end, dans la gare Matabiau, à Toulouse.

Qui osera monter dans le Poudlard Express ? À l’approche de la rentrée scolaire, Warner Bros France et la SNCF s’associent pour célébrer le “Retour à Poudlard” à travers une expérience de réalité augmentée. Elle sera mise en place ce week-end dans 31 gares du pays, dont celle de Toulouse Matabiau.

« Pouvez-vous me dire où se trouve la voie 9 ¾ ? – La voie 9 ¾ ? Tu te payes ma tête c’est ça ? ». Et bien non, les fans de la saga (qui fête cette année ses 20 ans) pourront bel et bien se rendre, en avant-première, sur la mythique voie de la station King’s Cross. Le principe est simple : il suffira de scanner un QR code disponible à Matabiau sur certaines affiches ou écrans. Pas besoin d’inscription, l’événement est entièrement gratuit.

Dès le 1er septembre prochain, et pour tout le mois, cette expérience en réalité augmentée sera disponible à domicile via les comptes Facebook du film et Instagram de Warner Bros France.