Toulouse. L’exposition d’art urbain Lay Up prolongée jusqu’au 18 septembre

Lay Up, l’exposition street art de la saison estivale se poursuit à Toulouse jusqu’au 18 septembre, et propose de nombreuses animations.

Vous n’avez pas encore découvert Lay Up et ses 1200m2 d’exposition au 46 boulevard des Minimes, à Toulouse ? L’exposition d’art urbain, a pris possession d’un ancien bâtiment pour accueillir sa première édition, joue les prolongations jusqu’au 18 septembre 2021. Au programme, une exposition monumentale d’art urbain, où 22 artistes nationaux et internationaux, pour la grande majorité jamais exposés à Toulouse, s’expriment librement afin d’illustrer la richesse et la vitalité d’un mouvement en marche.

Une programmation d’art urbain inédite

“Lay Up propose une programmation artistique inédite, par les artistes présents et les œuvres présentées”, explique Loïc Mondé, fondateur de l’événement. “Nous avons voulu créer un espace d’échange et de partage, au sein d’un lieu atypique pour mettre en valeur les différentes facettes de l’art urbain contemporain : installations artistiques, photographies, fresques et exposition de toiles”.

Une grande terrasse extérieure de 200m2 accueille un espace chill & food avec un bar à tapas et plusieurs food truck présents les week-ends. Les visiteurs peuvent également profiter d’une boutique où il est possible d’acheter des œuvres des artistes présents, des sneakers, des livres sur le street art ou encore différents objets et vêtements.

Les animations de Lay Up

Une programmation artistique vient compléter l’exposition :

Samedi 28 et dimanche 29 août : “Good Time Sneakers”, achat, vente, expo de baskets série limitée plus de 1000 paires exposées

Samedi 4 septembre : Projection du film “Blue light” de Rocco & bis Brothers et débat autour du graffiti légal et illégal

Dimanche 5 septembre : Ateliers Graffiti

Samedi 11 septembre : Conférence sur la pratique de l’urbex

Dimanche 6 septembre : Ateliers Graffiti

Vendredi 17 septembre : Soirée hip hop / breakdance “So many Ways”

Samedi 18 septembre : Closing de l’expo avec Dj Djel and Friends

Informations pratiques

Lay Up, jusqu’au 31 juillet puis à partir du 20 août et jusqu’au 18 septembre 2021. Rendez-vous au 46 boulevard des Minimes à Toulouse (entrée rue Neygreneys). Informations et réservation obligatoire sur le site de l’événement (billetterie en ligne). Horaires : vendredi 18h – 23h ; samedi 10h30 – 23h ; dimanche 10h30 – 18h30. Gratuit pour les enfants ; adolescents (12-17 ans) : 2,5€ ; étudiants / PMR : 3€ ; plein tarif : 5€. La terrasse est accessible gratuitement. Food-truck du vendredi soir au dimanche midi.

Source : communiqué de presse