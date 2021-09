Toulouse. Le DJ Pone a composé pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques

Né à Toulouse, le Dj et rappeur Pone, atteint de la maladie de charcot, a produit un mix qui sera diffusé lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Un Toulousain sera à l’honneur de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo qui se déroulera ce dimanche 5 septembre. Il s’agit du DJ, rappeur et producteur Pone. Cofondateur du célèbre groupe Fonky Family avec lequel il a connu un immense succès entre 1997 et 2007, l’artiste né dans la Ville rose vit aujourd’hui à Gaillac dans le Tarn. Atteint de la maladie de Charcot, diagnostiquée en 2015, Pone continue de composer de la musique à l’aide d’un logiciel qu’il commande avec ses yeux, depuis son lit. Son clavier est ainsi relié à une enceinte qui retranscrit ce qu’il écrit à travers une voix électronique.

“Un artiste qui incarne les valeurs des jeux Paralympiques”

Pour cette cérémonie, qui marque le passage de relais avec les organisateurs des prochains Jeux Paralympiques, c’est le comité Paris 2024, en charge de cette séquence artistique, qui a proposé à Pone de produire un mix inédit pour célébrer l’arrivée des jeux en France. “Paris 2024 a à cœur d’impliquer dès maintenant toute la richesse et la diversité des talents français dans l’aventure des Jeux. À travers sa musique et son combat contre la maladie, Pone incarne les valeurs des Jeux Paralympiques, le courage, la détermination, l’inspiration et l’égalité. Sa performance sera une grande première”, a ainsi expliqué Tony Estanguet, président de Paris 2024.

Un mini album composé avec les yeux

Désireux de montrer que rien n’est impossible, Pone se montre très actif ces derniers temps. En juin 2021, il avait en effet sorti un mini album de quatre titres, déjà composé exclusivement avec ses yeux. Un EP intitulé “Listen and donate” et dont les droits d’auteur sont reversés à l’association Takadom, qui permet à des patients chroniques lourds d’être pris en charge à domicile.