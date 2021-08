Toulouse. Des appels à projets culturels pour les quartiers prioritaires

Grâce à des appels à projets, la mairie de Toulouse souhaite valoriser, par la culture, l’identité de ses quartiers prioritaires.

Les appels à projets d’expérimentation culturelle de la mairie de Toulouse, autour des arts visuels et de la danse, concernent les quartiers Empalot et Reynerie-Bellefontaine-Mirail Université.

De quoi s’agit-il exactement ? Pour le premier appel à projets, le candidat devra participer à l’élaboration du projet culturel de territoire, d’avril à octobre 2022, « en s’inscrivant dans la démarche d’urbanisme transitoire initiée autour de l’animation de la friche de l’ancienne place commerciale » d’Empalot.

Faciliter l’accès à la culture

Cette “résidence de territoire” dans le domaine des arts visuels a pour objectif de « favoriser la pratique et l’expression artistiques des habitants en privilégiant l’occupation positive des espaces publics et faciliter l’accès à la culture des habitants ». Le projet pourra mêler plusieurs champs artistiques (arts plastiques, photo, graf, cinéma…) tout en veillant à la mixité, l’occupation positive de l’espace public et la participation des habitants.

« Une attention particulière sera portée aux projets privilégiant les coopérations avec les acteurs de proximité et les équipements culturels tels que la Brique rouge ou la médiathèque », indiquent les services de la mairie de Toulouse, pour ce projet qui fera l’objet d’une restitution et de temps festifs, participant à la dynamique culturelle du quartier. Il s’agira de valoriser l’identité de ce quartier en phase de renouvellement urbain.

Un projet de quartier préfigurant la Cité de la danse

Le deuxième appel à projets est une résidence artistique de territoire dans le domaine de la danse, dans le quartier Reynerie-Bellefontaine-Mirail Université. Sur la période allant d’avril à octobre 2022, elle apportera une offre culturelle de médiation et des temps festifs grâce à la présence d’artistes en cœur de quartier, préfigurant la création en 2025 du nouvel équipement structurant, la Cité de la danse. Ce projet pourra faire intervenir d’autres champs artistiques comme le théâtre, les arts de la rue ou la lecture ; en privilégiant « les coopérations avec les acteurs de proximité et les équipements chorégraphiques » tels que le centre de développement chorégraphique national (CDCN) et le Centre d’initiatives artistiques du Mirail (CIAM).

Des actions d’expérimentation culturelle

« Inscrire la culture au cœur du développement urbain », tel est l’objectif de la politique culturelle de la municipalité de Toulouse, qui oeuvre à la cohésion sociale grâce à « un levier d’actions d’expérimentation culturelle innovante des quartiers prioritaires, tout en privilégiant une exigence artistique ».

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 1er octobre 2021. Pour plus d’informations sur les modalités et les conditions de l’appel à projets, rendez-vous sur le site de la mairie de Toulouse (dossier de candidature téléchargeable en ligne).