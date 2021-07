Reynerie : des animations prévues tout l’été autour du lac

Du 7 juillet au 27 août, les bords du lac de Reynerie s’animent et proposent au public des loisirs culturels, créatifs, artistiques et sportifs.

Cinémas de plein air, concerts, ateliers créatifs, sports nautiques… Plus de 80 activités gratuites sont proposées autour du lac de la Reynerie à Toulouse. Des espaces ont été totalement aménagés pour accueillir les différents animations. Entre autres, le carré des douves, le parc du château et la croisette de la place Abbal. Si la baignade est interdite, des activités nautiques sont organisées sur le lac. Au programme: paddle, canoë kayak et jeux aquatiques.

Une parenthèse avec la nature

Le Muséum et Nature en Occitanie proposent une balade spéciale “zoom sur la nature de mon quartier” pour mettre en avant le patrimoine verts et arboricole de la Reynerie. Les plus téméraires peuvent découvrir la faune du quartier vue du haut avec l’activité “grimpe arbres”. Une balade en calèche avec le cheval Orasis est également proposée. Enfin, le quartier organise des ateliers et jeux sur le développement durable et la biodiversités au travers d’activités de récup’art et de fabrication d’hôtels à insectes.

La programmation complète est à retrouver sur le dépliant de la Mairie de Toulouse.