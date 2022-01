Réouverture du musée Saint-Raymond 

Le musée Saint-Raymond peut de nouveau accueillir des visiteurs. Après des semaines de travaux, l’institution arbore un nouveau visage.

Pour améliorer le confort des visiteurs, des travaux de réaménagement ont été réalisés en novembre et décembre dernier au musée Saint-Raymond.

C’est donc un espace d’accueil et une boutique remodelés qui sont proposé. Mobilier plus ergonomique, adapté aux personnes en situation de handicap, hall lumineux et pourvu d’une consigne en libre-service, signalétique intérieure repensée. Un point-accueil avancé fera office de coupe-file pour les visiteurs pourvus d’un billet acheté en ligne.

Au 2ème étage, une vitrine centrale renouvelle totalement la prestation des fameux bijoux gaulois du musée d’Archéologie de Toulouse. Les visiteurs pourront aussi découvrir un dispositif vidéo réalisé dans le cadre d’un mécénat de compétence de l’entreprise Capgemini Engineering qui illustre en 3D une reconstitution d’un quartier de Toulouse au temps des Wisigoths.

Le retour du public sonne enfin la reprise des activités, nombreuses et variées. Voici les rendez-vous du mois de janvier.