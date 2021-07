Pass sanitaire obligatoire au festival Radio France Occitanie Montpellier

A partir du 21 juillet, un Pass sanitaire sera exigé pour tous les événements du festival Radio France Occitanie Montpellier.

Du 10 au 30 juillet 2021, plus de 155 concerts sont organisés dans toute la région dans le cadre du festival Radio France Occitanie Montpellier. A compter du mercredi 21 juillet prochain, il faudra désormais se munir d’un Pass sanitaire pour assister aux concerts et spectacles musicaux proposés. A la suite des annonces d’Emmanuel Macron du 12 juillet dernier, les organisateurs ont pris la décision d’exiger ce Pass à tous les festivaliers à travers l’Occitanie.

Quelles sont les conditions ?

Tous les spectateurs de plus de 12 ans devront obligatoirement se munir d’un Pass ainsi que d’une pièce d’identité. Pour pouvoir accéder au festival, il faudra se munir d’une attestation de vaccination complète de plus de 15 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 48h. Ou bien dernière option, d’une d’une attestation de rétablissement de la COVID-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.