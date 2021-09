Ouverture du 6e salon de la lutherie à Toulouse

Le salon de la lutherie se déroule les 11 et 12 septembre à Toulouse. C’est la sixième édition de ce rendez-vous dans la Ville rose.

Avis aux amoureux de la musique. Le salon de la lutherie se déroule les 11 et 12 septembre à Toulouse dans le cadre des Internationaux de la guitare – Sud de France.. Il s’agit de 24e édition de ce rendez-vous, mais c’est la sixième à être organisée dans la Ville rose.

LUTHERIE | À la veille de vous accueillir pour le 24e Salon International de la Lutherie –@suddefrance, les luthiers sont impatients de vous montrer leurs plus belles guitares ! Accueil public à @LaCite_eu (#Toulouse) à partir de 10h30. Bienvenue ! ☀️@Occitanie pic.twitter.com/5406S1jRKP — Festival_IG • Sud de France (@InterGuitare) September 10, 2021

“Depuis ses débuts, en 1996, le festival Les Internationales de la Guitare – Sud de France a pour ambition de proposer un événement complet dans son domaine”, est-il expliqué dans la présentation du salon. “Initialement installé à Montpellier, il s’est peu à peu étendu sur le territoire du département de l’Hérault. Puis de la Région Languedoc-Roussillon pour enfin s’ancrer sur le territoire de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et dans plus d’une quinzaine de ses communes.”

“C’est un rendez-vous annuel pour les professionnels et pour les particuliers, un temps d’échanges et de rencontres important pour développer l’activité artisanale, s’inspirer et faire connaître son atelier lutherie et ses plus belles créations”, selon les organisateurs. “Par sa proximité avec l’Espagne et forte de ses traditions historiques, la région Occitanie est la première région guitaristique de France et la deuxième région forestière de France. Près de 18 % des luthiers y sont répertoriés (75 sur 450 en France).” D’ailleurs, 37 des 100 exposants présents durant le week-end au salon de la lutherie, sont des exposants de la région.

Infos pratiques : salon de la lutherie, samedi 11 septembre jusqu’à 21 heures, dimanche 12 septembre de 10 h 30 à 19 heures à La Cité, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse ; entrée gratuite ; plus d’informations sur le site des Internationaux de la guitare.