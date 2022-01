Où participer au traditionnel bain du Nouvel An en Occitanie ?

L’heure du traditionnel bain du Nouvel An approche à grands pas. Le Journal Toulousain vous donne trois idées de lieux où le prendre.

C’est l’histoire d’une tradition. Chaque année, de nombreux courageux relèvent le défi du bain du Nouvel An. Qu’importe la météo, qu’importent les températures. Cette année, le temps devrait être relativement ensoleillé. Et la température de l’eau devrait tourner autour de 10 degrés. Bien que plusieurs événements soient annulés ou interdits, ceux-là sont maintenus. Le Journal Toulousain vous donne trois idées de lieux où prendre un bain du Nouvel An.

La 32e édition au Cap d’Agde (Hérault)

Parmi les traditionnels bains de fin d’année qui ont lieu sur les plages françaises, celui du Cap d’Agde dans l’Hérault, qui aura lieu le 31 décembre de 12h30 à 13 heures, se distingue par son originalité. En effet, il se déroule sur une plage naturiste, la plage de Port Nature. Aussi, une tombola est organisée au profit de la Société nautique de sauvetage en mer à l’occasion de cette 32e édition du bain du Nouvel An.

Le bain du Nouvel An à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)

Ici, le traditionnel bain du nouvel an aura lieu le samedi 1er janvier à 11 heures. Chaque année, une centaine de courageux plongent dans une eau à 14 degrés dans une ambiance festive et conviviale d’Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. C’est une façon particulièrement rafraîchissante de commencer l’année.

En faveur de Handi-plage à Le Grau Du Roi (Gard)

Le Rotary Baie d’Aigues-Mortes organise un bain du Nouvel An le 2 janvier à 11 heures sur la plage Rive gauche place Revest à Le Grau Du Roi, dans le Gard. Un échauffement en musique sera proposé aux courageux, et du vin chaud sera offert aux baigneurs. À noter que l’événement est organisé au profit d’Handi-plage qui a pour ambition de rendre la baignade accessible à tous.