Une nouvelle sculpture du Toulousain James Colomina en hommage aux victimes des attentats à Paris

Célèbre pour ses sculptures en résine rouge et vif, l’artiste toulousain James Colomina s’est à nouveau illustré à Paris avec une installation en hommage aux victimes des attentats.

Alors que le procès des attentats du 13 novembre à Paris ravive de douloureux souvenirs, l’artiste toulousain James Colomina a tenu à apporter un peu de tendresse dans ce climat pesant. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, celui-ci a en effet installé sa nouvelle sculpture en face du centre Georges Pompidou à Paris.

Un enfant main dans la main avec son ours en peluche

Toujours visible, l’œuvre en question intitulée “Les petits veilleurs”, est composée d’un enfant d’une douzaine d’année avec son casque lourd et un sweet à capuche, main dans la main avec son ours en peluche. Le tout en résine rouge vif, pour un effet saisissant, comme à chacune des installations signées James Colomina. Assises sur le toit d’un immeuble, les deux sculptures veillent l’une sur l’autre et observent les passants.

Un hommage aux victimes des attentats

Fidèle à son procédé désormais célèbre, l’artiste n’a pas demandé de permission pour installer sa nouvelle œuvre qui entend dénoncer le terrorisme et rendre hommage aux victimes des attentats. Ceux du 13 novembre à Paris 2015, comme ceux du 11 septembre 2001 à New-York.