Les fake news circulent au Quai des Savoirs

Elles n’ont jamais autant circulé : les fake news. Comment les reconnaître ? Le Quai des Savoirs invite à la réflexion sur cette problématique. L’exposition Esprit critique, détrompez-vous ! Se tient jusqu’au 6 novembre.

Du 26 décembre 2021 au 6 novembre 2022, la nouvelle exposition du Quai des Savoirs affûte notre esprit critique. Comment démêler le vrai du faux ? À qui faire confiance ? Comment savoir si une information est fiable où s’il s’agit d’une fake news ? C’est ce que cette exposition propose, de manière ludique et franchement interactive. On y explore des expériences du quotidien, on y joue à vérifier l’information, à sonder les situations pièges, à démasquer les idées toutes faites. On y affûte son esprit critique.

Pour jouer à ce jeu dans lequel il va tester son cerveau, le visiteur relèvera des défis et se testera sur différentes expériences pour mieux connaître toute la gamme de ses comportements. Objectif : mettre en alerte son esprit critique et obtenir des clés pour mieux affronter ces situations à l’avenir. Il ressortira de l’exposition en sachant qu’il ne faut pas douter de tout, qu’il ne faut pas douter de rien. Mais qu’il convient de douter méthodiquement.

Immergé dans une ville fictive, le visiteur, équipé d’un bracelet connecté est projeté dans des scènes de la vie ordinaire. Cela peut être à la pharmacie, la supérette, la mairie, dans une salle de spectacles ou un food truck. Au fil de son parcours, il est confronté à de faux discours et à des vrais arguments, à la faillibilité de sa mémoire, à l’influence du groupe sur l’individu, aux techniques du marketing pour le pousser à la consommation.