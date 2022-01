L’Envol des Pionniers reste ouvert pendant le mois de janvier

Habituellement, le musée ferme en début d’année, ce ne sera pas le cas cette année. L’Envol des Pionniers est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches.

L’Envol des Pionniers va rester ouvert. Habituellement ce musée ferme ses portes durant le mois de janvier. Cette année, il sera possible de faire une visite les vendredis, samedis et dimanches du mois pour permettre aux curieux de découvrir l’épopée de l’Aéropostale et de ses pilotes de légende et surtout de profiter de la prolongation exceptionnelle de son exposition temporaire sur Antoine de Saint-Exupéry.

A l’Envol des Pionnier, on peut découvrir le lieu où a germé le Toulouse d’aujourd’hui. Le site historique des débuts de l’aviation, ses aviateurs de légende et les prémices de la grande histoire entre la ville rose et le ciel.

Et c’est ici même sur les terres de l’Envol des Pionniers, qu’Antoine de Saint-Exupéry est devenu pilote de l’Aéropostale.

L’exposition Antoine de Saint Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes retrace la vie de ce pionnier volant depuis son vélo ailé de petit garçon jusque’à sa mort tragique à bord du légendaire Lokheed F-5 Lightning. Cette mise en contexte inédite, dans un lieu empli d’histoires, permet de comprendre combien la passion d’Antoine de Saint Exupéry pour l’aviation a nourri sa créativité et donné vie à ses plus célèbres romans. De Terre des hommes jusqu’au Petit Prince.