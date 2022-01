Des idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Ces 8 et 9 janvier s’annoncent pluvieux et plutôt froid. Ce n’est pas pour autant qu’il faut rester cloîtré chez soi. Alors, le Journal Toulousain vous propose une sélection de sorties, en intérieur, pour ce week-end. Du cirque, du cinéma, du théâtre et une exposition sont au programme.

Voltige à la Grainerie

Des personnages vibrants se rencontrent, se percutent, se caressent, dansent et voltigent dans un univers semblable à la vie, où s’entremêlent violence et douceur. C’est là tout l’univers du spectacle ”Hurt me tender”. Sur une musique rock, en live, les chutes et les sauts, les acrobaties et les chorégraphies nous racontent bonheurs et désespoirs. Une générosité physique au plus près de nos lâcher-prises, nos libérations, mais aussi nos victoires et nos échecs. ”Hurt me tender” réunit 10 acrobates, trois musiciens et plus de 500 spectateurs sous un grand chapiteau rouge de 20 mètres de haut. Un spectacle de haute voltige aérienne, énergique et vivant à voir en famille, proposé par le collectif artistique du CirkVOST.

Infos pratiques : ”Hurt me tender”, le dimanche 9 janvier à 15h30, sous le grand chapiteau de la Grainerie, 61 rue Saint Jean à Balma. Plein tarif : 19 euros. Réservation en ligne.

Charlie Chaplin à la cinémathèque

Jusqu’au 16 février prochain, la cinémathèque de Toulouse rend hommage à Charlie Chaplin, première idole du septième art. A l’occasion, plusieurs de ses films sont programmés pour balayer 40 ans de la carrière de ”Charlot”. « C’est la trajectoire cinématographique de cet homme, de Charlot à Chaplin, que l’on pourra voir ici, la lutte entre Dr. Chaplin et Mr. Charlot », explique Franck Lubet, responsable de la programmation de la cinémathèque. Ce week-end, trois films seront projetés : ”La Ruée vers l’or”, ”Les Temps modernes” et ”Le Cirque”. De quoi se faire une idée de la fragilité d’un artiste qui a voulu tout donner au cinéma et que le cinéma a fini par vampiriser.

Infos pratiques : ”La Ruée vers l’or”, le samedi 8 janvier à 16h, ”Les Temps modernes”, le samedi 8 janvier à 21h et ”Le Cirque”, le dimanche 9 janvier à 16h. A la cinémathèque de Toulouse, 69 rue du Taur. Réservation en ligne possible. Tarif plein : 7,50 euros.

Du sucre au théâtre du Grand Rond

La Compagnie basque Mouka prend ses quartiers au théâtre du Grand Rond pour y présenter ”L’Enfant sucre”, un spectacle de marionnettes, dans un décor entièrement fait de sucre. Cela tombe bien, c’est l’heure du thé ! Enfermés dans une malle de voyage, deux personnages au charme anglais invitent petits et grands à leur goûter. Au menu, un conte sans parole, inspiré du ”Loup et des sept chevreaux”, parmi lequel s’animent un loup et un savoureux bébé. Ce spectacle de théâtre d’objets, où la douceur du sucre côtoie la méchanceté d’un loup affamé, plonge les jeunes spectateurs dans un univers troublant et poétique.

Infos pratiques : ”L’Enfant sucre”, le samedi 8 janvier à 15h, au théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers à Toulouse. A partir de 6 ans. Tarif plein : 13 euros. Réservation possible en ligne.

La Commune à la médiathèque

A l’occasion des 150 ans de La Commune de Paris, la médiathèque José-Cabanis de Toulouse consacre une exposition à la bande dessinée de Jacques Tardi, ”Le Cri du peuple”, adaptation du célèbre roman de Jean Vautrin. Au-delà de l’enquête policière et de la formidable gouaille de ses multiples personnages, voici une spectaculaire et poignante chronique de La Commune de Paris. Quelques semaines d’insurrection et de liberté totale au cours desquelles le peuple parisien a entrepris de vivre l’utopie sans attendre. Ainsi, une cinquantaine de reproductions de planches de la BD, une exposition virtuelle des Archives départementales sur la Commune de Toulouse, des bornes d’écoute de chants révolutionnaires ainsi qu’une sélection de bandes dessinées de Tardi et d’ouvrages sur cette période de l’Histoire, seront présentées.

Infos pratiques : ”Tardi, Le Cri du peuple”, à partir du dimanche 9 janvier, à la médiathèque José-Cabanis, 1 Allée Jacques Chaban-Delmas à Toulouse. Entrée libre et gratuite.