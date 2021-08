Haute-Garonne. 31 notes d’Été, ça démarre aujourd’hui

Le festival 31 notes d’Été, qui mêle spectacles et visites culturelles, démarre ce jeudi 12 août en Haute-Garonne. Une centaine de spectacles et visites entièrement gratuites à découvrir dans tout le département jusqu’au 28 août.

31 notes d’Été revient en en direct… et en chair et en os. Après une édition numérique l’an dernier, ce festival itinérant qui sillonne la Haute-Garonne depuis 24 ans, alliant culture et tourisme, retrouve sa forme originale. Ainsi, du 12 au 28 août, ce sont 31 spectacles, 60 visites et 12 expositions qui sont programmés dans des sites emblématiques de la richesse du patrimoine Haut-Garonnais. Au total, l’édition 2021 de 31 notes d’été, propose une centaine d’événements pluridisciplinaires, tous gratuits, sur la thématique « Liberté d’expression, liberté d’être… ». L’occasion d’allier le plaisir d’un bon spectacle avec celui d’une dégustation, d’une visite guidée ou d’une initiation à une pratique sportive.

« Cette année plus que jamais, le Conseil départemental fait le pari de rêver et de s’évader avec vous. Ces rendez-vous gratuits en journée et en soirée sont autant d’occasion d’enrichir son regard sur une Haute-Garonne plurielle riche de son patrimoine, du savoir-faire de ses habitants et du talent de ses artistes », se félicite Georges Méric, le président du Conseil de Haute-Garonne.

Quelques temps forts de l’édition 2021

Danse, cirque, concerts, théâtre… Pour cette 24ème édition, le festival 31 notes d’Été maintient sa volonté de faire découvrir des artistes reconnus et émergents locaux. Et la programmation regorge de surprises. En premier lieu, le groupe vocal et corporel les Humanophones partagera son énergie et sa spontanéité au cours de l’un de ses surprenants concerts anatomiques. Une claque musicale et visuelle à prendre le vendredi 13 août, à Bagnères de Luchon.

Autres temps forts, les Commandos Percu à Paulhac ou les concerts à la criée de l’Orchestre de chambre de Toulouse. Le concept de ce dernier spectacle est simple. L’ensemble met à disposition du public un programme composé d’œuvres de grand compositeurs (Vivaldi, Bach, Mozart et autres). Les spectateurs peuvent alors dicter le programme en criant leur choix aux musiciens. Une bonne occasion, le dimanche 15 août au Château de Laréole, de prouver que les amateurs de classique peuvent aussi donner de la voie dans les concerts.

De nombreuses découvertes

Enfin, de nombreux autres artistes comme la fil-de-fériste Marion Hergas dans son concerto pour camionneuse qu’elle jouera dans la cour du Château de Laréole le dimanche 22 août ou l’envoûtante chanteuse catalane JUR, en concert le samedi 14 août à Saint-Bertrand-de-Comminges, participeront à faire souffler un vent de liberté et de joie en Haute-Garonne.

À ne pas manquer également cette semaine, le voodoo blues rock ensorceleur de Moonlight benjamin (jeudi 12 août à Rieux-Volvestre), en concert d’ouverture du festival, la pop surprenante et cool de Prattseul (samedi 14 août à Villemur-sur-Tarn) ou le quatuor vocal a cappella des Divaskets au musée de l’Aurignacien, ce dimanche 15 aout.

Les expositions de 31 Notes d’Été

Château de Laréole

Emmanuel Bornstein : Shift – Jusqu’au 26 septembre 2021

Lucien Vieillard : La Collection revisitée – Jusqu’au 26 septembre 2021

Saint-Bertrand-de-Comminges

Les Olivétains

Un nouvel éden ? – Jusqu’au 26 septembre 2021

– Jusqu’au 26 septembre 2021 Musée archéologique départemental ∙

Le Trophée Augustéen

Lugdunum des Convènes, Histoire monumentale d’une ville romaine

Découvrez nos collections cachées

Sylvina Meschia – Les Hommes en marche sur la via Garona

Jardins du Musée archéologique départemental

Jusqu’au 30 septembre 2021

Aurignac

Musée de l’Aurignacien

L’origine de l’Homme : du mythe à la réalité – Jusqu’au 15 octobre 2021

Toulouse

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

Emmanuel Bornstein : Three Letters – Ecriture. Peinture. Résistance – Jusqu’au 20 septembre 2021

La galerie 3.1

Chat maigre. « Des formes & la ville » – Jusqu’au 28 août 2021

Hôtel du Départemental

Expositions mémorielles et artistiques du 14 juillet – Jusqu’au 27 août 2021

– Jusqu’au 27 août 2021 Expositions thématiques sur l’histoire de la guerre d’Espagne et des républicains espagnols – Jusqu’au 20 septembre 2021

Plus d’informations et de détails sur la programmation sur le site de 31 notes d’Eté.