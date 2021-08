Le coscénariste et dessinateur du manga Droners en dédicace à Toulouse

Le coscénariste et dessinateur du manga Droners, Nicolas David, sera en dédicace dans une librairie de Toulouse le 11 septembre.

Le coscénariste et dessinateur du manga Droners, Nicolas David, sera en dédicace à la librairie Comptoir du rêve à Toulouse le samedi 11 septembre. Ce manga est lancé en deux tomes. Le premier est paru le 27 août. Sylvain Dos Santos en a écrit le scénario avec Nicolas David. L’histoire se déroule juste avant celle du dessin animé qui est disponible sur Tfou max et Salto.

Le tome 1 de Droners est dispo un peu partout à partir d'aujourd'hui ! N'hésitez pas à me faire un petit retour, même si c'est juste pour me dire qu'un gag vous à fait souffler du nez dans le métro, ça fait toujours très plaisir ! pic.twitter.com/HsNCTDfiby — Nicolas David (@NicolasDavidMgk) August 27, 2021

Voici le synopsis de Droners

Corto est une jeune fille originaire de Nuï, un archipel paradisiaque malheureusement menacé par la montée des océans… Pour avoir une chance de sauver son île, il faudrait qu’elle rencontre Whyatt Whale, le sauveur de Terraqua et l’inventeur d’une source d’énergie révolutionnaire. Pour cela, elle va tenter de participer à la Coupe de la baleine, la plus folle des courses de drones de Terraqua. Ce dont elle a besoin : un pilote : elle, un ingénieur : son ami Enki, un mécano : euh… ?? Sans oublier le principal : un drone ! Un drone de compétition si possible et pas le drone de livraison de son père. Mais, Corto est-elle vraiment une pilote à la hauteur ?

Accrochez-vous, l’aventure ne fait que commencer !