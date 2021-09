Deux concerts en hommage à Nougaro ce jeudi à Toulouse

Pour les 92 ans de la naissance de Claude Nougaro, plusieurs concerts sont prévus ce jeudi 9 septembre à Toulouse, dont un showcase de Mouss et Hakim.

Né sous le signe du 9, le 9/09/1929, Claude Nougaro aurait eu 92 ans ce jeudi septembre. Pour célébrer le plus célèbre des artistes toulousains, deux concerts sont organisés dans la Ville rose demain.

Yvan Cujious et Louis Winsberg, ancien musicien de Nougaro

Du côté de l’hôtel Mercure de Compans Caffarelli (à 21h), ce sont deux artistes ayant bien connu le “petit taureau” qui lui rendront hommage à travers le spectacle “Une Voix – 6 cordes”. Il s’agit du guitariste Louis Winsberg, ancien musicien de Nougaro qui sera en duo avec l’artiste et animateur de télévision et de radio Yvan Cujious (chant, trompette), véritable spécialiste de l’œuvre de Nougaro.

Mouss et Hakim en showcase à la Maison Nougaro

Un peu plus tôt dans la soirée (18h30), sur la péniche de la Maison Nougaro à Toulouse, ce sont les héritiers du poète, Mouss et Hakim, qui se produiront pour un showcase exceptionnel. Les deux frangins Amokrane, ex-membres de Zebda, présenteront notamment un nouvel extrait de l’album Darons de la Garonne, composé sur des textes inédits de Claude Nougaro et qui doit paraître le 8 octobre prochain. La chanson s’appelle Saut de l’ange et s’accompagne d’un superbe clip réalisé par Nicolas Lemée et La Ménagerie.