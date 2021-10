Un concert en liberté avec le quatuor toulousain Pagaïe à Castanet-Tolosan

Le quatuor Pagaïe sera sur scène à l’occasion d’une nouvelle édition des “Concerts en liberté” organisé à Castanet-Tolosan, au Sud de Toulouse, jeudi 7 octobre. Ce groupe propose des compositions originales et des sons des Caraïbes.

Pour le quatrième numéro des “Concerts en liberté”, organisé à Castanet-Tolosan au Sud de Toulouse, le quatuor Pagaïe sera sur scène jeudi 7 octobre à 18h30 au Parc des Fontanelles. “Composé de Jo à la guitare et au chant, d’Anne au violon et au chant, d’Arno à la guitare et au banjo et Aude à la contrebasse et au chant, le groupe propose des compositions originales, calypsos, blues, ballades… et des musiques des Caraïbes”, indique la ville de Castanet-Tolosan.

Depuis le mois de juin, la ville de Castanet-Tolosan organise ces Concerts en liberté ! invitant les habitant à des pauses musicales dans l’espace public, avec des artistes amateurs de la région. Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 21 octobre avec Sandra Poulain pour un concert pop et folk, ainsi qu’Unconscious harmony pour du rock, du reggae, et de la chanson française. Il se déroulera à la halle G. de Fieubet.

Infos pratiques : Concerts en liberté ; jeudi 7 octobre à 18h30 au Parc des Fontanelles à Castanet-Tolosan ; en cas de pluie, le concert aura lieu sous la halle.